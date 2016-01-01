حكم الاقتراض من البنك لعمل مشروع
بواسطة 9 ساعات 19 دقيقة مضت
هل يجوز لابني أن يأخذ قرضًا من البنك بهدف عمل مشروع ليعيش منه؛ لأنه لم يحصل على وظيفة حتى الآن، والقروض عليها فوائد ربوية. فهل يجوز له ذلك؟
الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
يجوز أخذ القرض من البنك لعمل المشروع المبين في السؤال إذا كان المقترض في حاجةٍ ماسَّةٍ لهذا القرض؛ وذلك تنزيلًا للحاجةِ منزلةَ الضرورة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
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