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7 فوائد لـ"الصيام".. تعرف عليها

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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7 فوائد لـ"الصيام".. تعرف عليها

تنشر بوابة "الفجر" الالكترونية فوائد الصيام، لاقترابنا من شهر رمضان الكريم تعرف عليها.

 

1-يساعد على فقدان الوزن الزائد بطريقة آمنة، حيث اثبتت الدراسات أنه يسمح بحرق الدهون بشكل أكثر فاعلية من التغذية المعتادة.

2- يزيد من حساسية الجسم للأنسولين، حيث اثبتت الدراسات أنه بعد فترات الصوم يصبح الأنسولين أكثر فاعلية فى استثارة الخلايا للحصول على الجلوكوز من الدم,

3- يساعد على راحة الجهاز الهضمى وبالتالى الإسراع فى عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية بشمل أفضل كما يساعد على تحسين وظائف الأمعاء بشكل كبير.

4- زيادة متوسط عمر الفرد كما اثبتت الدراسات

6- إدراك الشعور الحقيقي بالجوع، والذى يمكن الشعور به لفترات من الصوم بعد 12 لـ 24 ساعة، مما يساعد على إعادة تنظيم الهرمونات بشكل سليم بالجسم 6- تحسين وظائف المخ عن طريق افراز مواد كيميائية أثناء الصيام تحافظ على الخلايا العصبية وتمنع حدوث مرض الزهايمر أو الشلل الرعاش.

7 - تحسين الجهاز المناعي من خلال تقليل تأثير الشوارد الحرة، ويحد من الالتهابات ويقلل من فرصة حدوث السرطان.

 
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