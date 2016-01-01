3 مفاتيح سحرية لامتلاك قلب زوجتك!

الحياة الزوجية، هي مشاركة بين الزوج وزوجته، والحب والمودة والتفاهم هم أساس نجاح هذه العلاقة..

حبك لزوجتك ليس ضعف منك أو تقليل من شأنك بل على العكس تماما، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : (خيركم خيركم لأهله).

وهناك مقومات وأشياء تساعد على زيادة هذا الحب وبقاء المودة والألفة بين الزوجين.

قدم الداعية مصطفى حسني في برنامجه ( فكر) 3 مفاتيح أو نصائح هامة تساعد الزوج في أن يكسب قلب زوجته، ألا وهي:

1- السند

يقول مصطفى حسني أن المرأة عادة كائن غير مستقل، فهي دائما تحب أن تشعر بأن زوجها سندا لها في المواقف الصغيرة والكبيرة، والسند ركن أساسي عندها في حبها لزوجها، لقد كان النبي – صلوات الله عليه – نعمة السند ونعمة الدعم لزوجاته حتى في السفر، فكانوا إذا جلسوا للاستراحة كان يضع عباءته لكي تجلس عليها.

حتى أن النبي سكن زوجته السيدة "مارية " التي كانت من مصر في منطقة خارج المدينة تسمى (العوالي) لأنها تتميز بأنها بيئة زراعية، فكان هذا المكان أنسب وأريح لها على الرغم من مشقته على النبي حتى لاتشعر بالغربة لأنها كانت قادمة من بلد خضراء.

2- الاهتمام

عادة تشتكي كثير من الزوجات أن زوجها لا ينصت لها عند حديثها، على الرغم من أن قمة سعادتها هي أن يستمع لها زوجها باهتمام عندما تتحدث، فهي تشعر وقتها بقيمتها، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يهتم بالحديث مع زوجاته.

3- الاحترام

الاحترام اللفظي والجسدي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : (استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم)، وقال رسول الله – صلوات الله عليه – أيضا: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله) - المقصود بأهله: زوجته - .

كان النبي – صلوات الله عليه – ألين الناس وأحسنهم خلقا وكان ضحاكا بساما مع أهل بيته.