"نفسك تكون إمام مسجد".. تعرف على شروط الإمامة في الصلاة

ننشر لكم أهم شرط الإمامة في الصلاة، وهم..

- أن يكون الإمام مسلماً، فلا يجوز لإنسان كافر أن يأم في الناس لأنّ الكافر لا يقبل منهُ عمل ولا يصح أن يقود الناس في عبادة الله في صلاة المسلمين شخص كافر لا يعرف قواعد الدين وأصولها وأحكامه .

- أن يكون الإمام إنسان بالغ : فقد أجمع بعض العلماء على أنّهُ يجب أن يكون الإمام بالغ له ميّزة خاصة في الإمامة مثل أن يكون صوتهُ جميل ومن الأصوات التي يحب أن يسمعها الناس ويرضون بصوتهِ وأدائهِ للصلاة .

- أن يحبّوه الناس : أي بمعنى آخر يجب أن تهوى قلوب الناس لهذا الإمام والتي تأتي فعلياً من حسن السيرة والسلوك وتاريخ الإمام في الدين والعلم وما فلعهُ من خير، لأنّ الإنسان بطبيعتهِ لا يحب أن يتبع شخص يكرهُ ولا يهواهُ قلبهُ .

- أن يكون شخص عادل : أي بمعنى غير متشدّد كثيراً مثل أنّهُ ينظر الى صغائر الأمور، ولا يكون ليّناً ينظر فقط في كبائر الأمور والتي تظهر هذه الطبيعة في الخطبات التي يلقيها الإمام والتي تكون أكثرها في صلاة الجمعة .

- ذو علم : فالإمام بطبيعتهِ يكون حافظ للقرآن ولو نصفهُ على الأقل حتّى يقرأ القرآن على الناس في الصلاة فلا يجوز الإمامة للشخص الذي لا يحفظ جزء من القرآن والتي تؤدّي مع مرور الوقت الى ملل الناس من الإمام ف تكرار الآيات التي يحفظها من القرآن .

ذو إقناع : أي بمعنى أن يقنع الناس على الدين وعلى توجيه الناس الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنّ الكثير من الناس الذين يسألون الإمام في أمور الدين فيجب أن يكون إنسان يقنع الناس على الحق وتوجيههم وتعليمهم لمبادئ دينهم، وذو قدرة على الخطبة في الناس عند الإستماع اليه لخطبة معيّنة لأنّها تحتاج الى أمرين الى العلم الواسع والى أسلوب الإقناع التي لا يمتلكها الكثير من أئِمة الإسلام .