توالي جرائم القتل و السرقات بتطوان ... إلى أين ؟

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لا حديث بين ساكنة تطوان مؤخرا، سوى عن جريمة القتل التي هزت المدينة الساحلية مارتيل، و بالضبط بحي الديزة، الجريمة التي كان لها وقع الصدمة في نفوس المواطنين، خاصة، و أنه تم توثيقها عبر فيديو انتشر على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعية، و المنابر الإعلامية.

جريمة الديزة، سبقتها قبل أيام قليلة فقط جريمة أخرى لا تقل بشاعة، و يتعلق الأمر بمقتل شاب كان رفقة صديقته بمنطقة بوعنان، بعد محاولة سرقة سيارته، كما عرفت قضية "اللص الوسيم" تفاعلا منقطع النظير بين صفحات الفايسبوك، بعد لجوئه لحيل جهنمية من أجل سرقة الحواسيب المحمولة، من محلات بيعها، كما تورط في عدة قضايا تتعلق بالنصب على الفتيات بعد وعدهن بالزواج، من أجل سرقة هواتفهن الذكية.

و علق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة تطوان على تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة التي ساهمت بشكل كبير في انتشار معدل الجريمة بصورة مهولة ابتداء من الفترة الصيفية إلى غاية الأسبوع الجاري.

و يبدو أن مدينة الحمامة البيضاء و سكانها يدقون ناقوس الخطر بعد مجموعة من الجرائم المتتالية و المرتبطة أساسا بالاعتداء ات و الجرائم قبل أيام من عيد الأضحى بمدينة تطوان .