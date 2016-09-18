فضيحة وشوهة...مسيرة الدار البيضاء ترفع لافتات تسيء لكوبل حركة الاصلاح والتوحيد وتسخر منهما
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
هي فضيحة وشوهة كبيرة عرفتها المسيرة الوطنية الاحتجاجية ضد بن كيران بالدار البيضاء، فقد رفع بعض المحتجين لافتات غريبة وغبية تتعلق بكوبل حركة التوحيد والاصلاح ، وكتب على احداها :" عمر بن حماد وفاطمة النجار من الحب ما قتل".
فماذا يعني أن يتم اقحام بن حماد وفاطمة في مسيرة قيل أنها ضد سياسة بن كيران ، واعتبر متتبعون أنها مسخرة بكل المقاييس أن ترفع لافتة للتشهير بشخصين لا علاقة لهما بالسياسة ، وحتى بعض المحتجين أنفسهم من داخل المسيرة استغربوا لهؤلاء الأشخاص الذين رفعوا لافتة بن حماد والنجار .يؤكد مصدر "أخبارنا" من المسيرة.
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