فضيحة وشوهة...مسيرة الدار البيضاء ترفع لافتات تسيء لكوبل حركة الاصلاح والتوحيد وتسخر منهما

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

هي فضيحة وشوهة كبيرة عرفتها المسيرة الوطنية الاحتجاجية ضد بن كيران بالدار البيضاء، فقد رفع بعض المحتجين لافتات غريبة وغبية تتعلق بكوبل حركة التوحيد والاصلاح ، وكتب على احداها :" عمر بن حماد وفاطمة النجار من الحب ما قتل".

فماذا يعني أن يتم اقحام بن حماد وفاطمة في مسيرة قيل أنها ضد سياسة بن كيران ، واعتبر متتبعون أنها مسخرة بكل المقاييس أن ترفع لافتة للتشهير بشخصين لا علاقة لهما بالسياسة ، وحتى بعض المحتجين أنفسهم من داخل المسيرة استغربوا لهؤلاء الأشخاص الذين رفعوا لافتة بن حماد والنجار .يؤكد مصدر "أخبارنا" من المسيرة.