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فضيحة وشوهة...مسيرة الدار البيضاء ترفع لافتات تسيء لكوبل حركة الاصلاح والتوحيد وتسخر منهما

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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فضيحة وشوهة...مسيرة الدار البيضاء ترفع لافتات تسيء لكوبل حركة الاصلاح والتوحيد وتسخر منهما

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

هي فضيحة وشوهة كبيرة عرفتها المسيرة الوطنية الاحتجاجية ضد بن كيران بالدار البيضاء، فقد رفع بعض المحتجين لافتات غريبة وغبية  تتعلق بكوبل حركة التوحيد والاصلاح ، وكتب على احداها :" عمر بن حماد وفاطمة النجار من الحب ما قتل".

فماذا يعني أن يتم اقحام بن حماد وفاطمة في مسيرة قيل أنها ضد سياسة بن كيران ، واعتبر متتبعون أنها مسخرة بكل المقاييس أن ترفع لافتة للتشهير بشخصين لا علاقة لهما بالسياسة ، وحتى بعض المحتجين أنفسهم من داخل المسيرة استغربوا لهؤلاء الأشخاص الذين رفعوا لافتة بن حماد والنجار .يؤكد مصدر "أخبارنا" من المسيرة.

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1 | كرماوي
فضيحة الداخلية والجرار
راه حشوما هاد الشيء واش حنا مغاربا ولينا أعداء راحنا ويجمعنا وطن واحد ودين واحد بين قوسين واش عادوا اللي نضموا هاد الشوهة باغين البلاد الخير هادو باغين يزرعوا الفتنة والشقاق بين المواطنين اين المتشدقين عن الوطنية الحقة .قال رسول آلله صلى آلله عليه وسلم. من تتبع عورات الناس تتبع آلله عورته وفضحه امام الخلق راه كما تدين تدان اقولها لمصممي ومنضمي هاد الشوهة عيب عليكم ان كنتم تعرفون معنى العيب
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/09/18 - 01:57
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