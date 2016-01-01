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فهم تسطى...مسيرة البيضاء تستنجد بالفقهاء والأئمة للاحتجاج على استغلال "البيجيدي" للدين

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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فهم تسطى...مسيرة البيضاء تستنجد بالفقهاء والأئمة للاحتجاج على استغلال "البيجيدي" للدين

 

أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج 

من الصدف والمفارقات الغريبة أن يشارك العشرات من الأئمة والفقهاء، اليوم الأحد 18 شتنبر 2016 في المسيرة الوطنية التي نظمتها فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية، للاحتجاج على استغلال الحزب الحاكم للدين في السياسة، ليقع منظمو المسيرة في تناقض كبير باستغلالهم أيضا للدين في حربهم السياسية على "البيجيدي".

خروج الفقهاء والأئمة الذين يمثلون رمزا دينيا في المساجد وإلقائهم لخطب ومواعظ  على المنابر بمساجد المملكة (خروجهم) في مسيرة سياسية محضة هو تناقض صارخ مع دورهم المنوط بهم والمتمنثل في التوعية الدينية والإرشاد وفق المذهب المالكي، وكذا مخالفتهم لكل التعليمات التي تحث الخطباء والأئمة بالابتعاد عن الحياة السياسية ومعاركها.

وتتجلى غرابة الداعين لهذه المسيرة المجهولة والمدعومة من طرف جهات تريد زعزعة أمن واستقرار المغاربة مشاركة في وقوعهم في مكيدتهم واستغلالهم للدين في السياسة، و مصادرة حق كل مغربي في الترشح وهو ما يخالف قسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال حملهم لافتا كتبت عليها عبارات مثل : “لا لمنظري الفكر التكفيري لمؤسسة الدولة”، ” لا لتوظيف الدين في السياسة”، أو ” لا لفكر إخوان المسلمين ببلادنا".

 
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