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المكتب الوطني للسلامة الصحية يحيل أزيد من 300 ملف للأغذية الفاسدة على القضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المكتب الوطني للسلامة الصحية يحيل أزيد من 300 ملف للأغذية الفاسدة على القضاء

أخبارنا المغربية 

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنه أحال خلال موسم الصيف الماضي 323 ملفا يتعلق باختلالات كبيرة لأنظمة السلامة الصحية على المحاكم المختصة من أجل البت فيها.

و أوضح المكتب أن أطره قاموا وفي سياق عمليات المراقبة بحجز وإتلاف 828 طنا من المواد الغذائية الفاسدة (أي 0،9 في المائة من مجموع الكمية المراقبة).

و قالت مصادر يومية المساء أن المواد الغذائية الفاسدة التي تم حجزها توزعت بين 565 طنا من اللحوم، و119 طنا من المشروبات، و90 كنا من الأسماك، و22 طنا من منتوجات المطاحن، و16 طنا من الحليب ومشتقاته، و12 طنا من المصبرات، و4 أطنان من المنتجات المختلفة.

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