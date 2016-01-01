المجلس الجماعي لمدينة الرباط يهتز على وقع فضيحة تتعلق بـ"السفريات"

أخبارنا المغربية

فجرت المعارضة المجلس الجماعي لمدينة الرباط فضيحة من العيار الثقيل في وجه عمدة العاصمة الإدارية، و يتعلق الأمر عن لوائح المستفيدين ووجهات الرحلات التي طالت أربع قارات ما كلف المدينة حوالي 30 مليون سنتيم في أقل من سنة.

و قالت مصادر يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن العمدة محمد صديقي استفاد من 13 رحلة نحو الخارج بعد أن جمع بين منصبه كرئيس للمجلس، وصفته كعضو بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليتمكن من حصد أكبر عدد من السفريات نحو الخارج، مشمولة بتذاكر الطائرة وتعويض يومي يقدر بـ1500 درهم، إلى جانب الإقامة في فنادق فاخرة.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن نطاق الاستفادة من السفريات ظل محصورا بين أربعة أسماء، إذ حلت نائبة العمدة، سعاد الزايدي، في الرتبة الثانية من حيث عدد الرحلات التي تمت بصفتها منتخبة مكلفة بالعلاقات الخارجية إلى جانب نائبين آخرين، علما أن دائرة هذه السفريات امتدت لتشمل عواصم ومدنا بعدد من الدول.