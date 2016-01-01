الفايسبوكيون يكشفون عن هوية "ولد زروال" الذي اقتنى أضحية العيد لإحدى المحتجّات بمسيرة البيضاء

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لا حديث بين الفايسبوكيين في 24 ساعة الأخيرة سوى عن المسيرة المشبوهة التي طافت بعض شوارع البيضاء، صبيحة يوم أمس ضد "بنكيران" و أخونة المغرب، حسب الشعارات المرفوعة بها، و هي المسيرة التي لم تعترف أي جهة بالوقوف وراءها رسميا، و إن كانت جميع الأدلة توجه الاتهام للداخلية و حزب الأصالة و المعاصرة.

و من بين الأمور التي لفتت انتباه الفايسبوكيين في هاته المسيرة، فيديو ظهرت فيه سيدة متقدمة في السن، استقدمت من سيدي بنور، وهي تشكر "بوشعيب ولد زروال"، الذي ادعت أنه تكلف بنقلها إلى الدار البيضاء للمشاركة في المسيرة، بعد أن اقتنى لها أضحية العيد.

و ربط الفايسبوكيون تصريحات السيدة بمرشح حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة سيدي بنور، بوشعيب عمار، المعروف بـ"ولد زروال”، والذي يشغل أيضا منصب النائب الأول لرئيس جهة الدار البيضاء سطات.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة أكد، من خلال الناطق الرسمي باسمه خالد أدنون، أن الحزب لم يتلق أي دعوة للمشاركة، من أية جهة كيفما كانت، في مسيرة الدار البيضاء، كما لم يوجه الدعوة إلى أي كان للمشاركة أو عدمها.