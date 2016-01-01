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العزلة والتهميش والحكرة تخرج ساكنة المغرب العميق في مسيرة على الأقدام في اتجاه مراكش لملاقاة الملك والقوات العمومية تمنعها

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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العزلة والتهميش والحكرة تخرج ساكنة المغرب العميق في مسيرة على الأقدام في اتجاه مراكش لملاقاة الملك والقوات العمومية تمنعها

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

نظم  رجال ونساء ساكنة دوار سكورة التابع لجماعة تنانت إقليم أزيلال ، مسيرة إحتجاجية على الأقدام  في اتجاه عاصمة النخيل مراكش، احتجاجا على ما أسموه حكرة ممنهجة تستهدف دوارهم ، حيث طالبوا بفك العزلة عنهم وتزفيت الطريق التي يبلغ طولها  7 كلمترات فقط، ناهيك عن افتقارهم لأبسط شروط العيش الكريم .

المحتجين كانوا يعتزمون التوجه إلى مراكش بعدما ملوا من سياسة الاذان الصماء لمسؤولي أزيلال ،وذلك من أجل إيصال صوتهم للملك محمد السادس الذي ما فتئ يولي أهمية كبيرة للدواوير الجبلية ،ولساكنتها ويحرص على الانصات لمطالبهم العادلة المتمثلة في احتياجات اجتماعية بسيطة لا أقل ولا أكثر.حسب تعبيرهم

إلا أنه وحسب مصادر فالقوات العمومية بمدينة قلعة السراغنة، قامت باعتراض المسيرة ومنعتها بالقوة من متابعة طريقها إلى مراكش، وهو ما اعتبره المحتجون اجهاز على حقهم في التظاهر السلمي وفي ايصال صوتهم لملك البلاد .

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