ألمانيا تدرس طريقة جديدة لإعادة اللاجئين المغاربة "طوعا" إلى المغرب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
كشفت الحكومة الألمانية عن خطتها الجديدة الهادفة إلى إعادة المهاجرين السريين المغاربة الذين وصلوا إلى ألمانيا كلاجئين وتم رفض طلب لجوئهم، حيث تركز الخطة الجديدة على دفع هؤلاء إلى العودة طوعا إلى بلادهم بعد اجتياز برنامج تكويني مهني مكثف .
وقالت يومية المساء في عددها الجديد أن وزيرة التنمية الألمانية شرعت في الإعداد للبرنامج التكويني الذي سيخضع له المستفيدون لمدة سنتين، حيث ستقوى مهاراتهم في مجال الكهرباء والبناء والسباكة، إذ ستمنح له إعانة شهرية طيلة مدة التأهيل دون أن يكون له الحق في العمل، وعند انتهائها سيكونون مجبرين على العودة إلى بلادهم.
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