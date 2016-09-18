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بالفيديو : مهاجر مغربي يوجه رسالة قوية للساسة قبيل الانتخابات و يعرض نموذجا راقيا في التعامل بين المواطن و المنتخبين

بواسطة أخبارنا المغربية 48 دقيقة مضت
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بالفيديو : مهاجر مغربي يوجه رسالة قوية للساسة قبيل الانتخابات و يعرض نموذجا راقيا في التعامل بين المواطن و المنتخبين

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
وجه مهاجر مغربي يقيم بالدانمارك ، رسالة قوية لكل المنتخبين المغاربة الذين يستعملون " المال الحرام " من أجل استمالة الناخبين المستضعفين من أجل التصويت عليهم ، و أعطى نموذجا بسيطا من محيطه بالدانمارك ، حيث يوفر المسؤولون هناك مجموعة أشياء بسيطة جدا من حيث التكلفة المادية ، لكنها في نفس الوقت ذات أهمية بالغة بالنسبة للمواطنين عموما .

و شدد ذات المتدخل انه بدل صرف مبالغ خيالية من اجل شراء ذمم الناخبين ، و استغلال ضعفهم و فقرهم ، لما لا يشتغل هؤلاء الساسة على توفير مثل هذه الفضاءات الضرورية ، و التي قال أنها لن تكلفهم الشيء الكثير ، لكنها ستغير لا محالة من نظرة المواطن البسيط اتجاه الساسة و تعيد من جديد آصرة الثقة بين الطرفين .

رسائل قوية و منطقية استعرضها هذا المهاجر المغربي ، بدافع حبه للوطن و غيرته عليه ، و ررغبته في أن يصبح المواطن المغربي أفضل شأنا من ذي قبل ، و ينعم بحياة رغدة و سعيدة و منظمة كما هو الحال في كل البلدان التي تحترم شعوبها ( الفيديو ) :

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