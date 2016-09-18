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الدارالبيضاء تحتل مراتب جد متقدمة في ترتيب أوسخ مدن العالم

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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الدارالبيضاء تحتل مراتب جد متقدمة في ترتيب أوسخ مدن العالم

أخبارنا المغربية 

تعتبر مدينة الدارالبيضاء خامس أوسخ مدينة على الصعيد العالمي لعام 2016، وفق تقرير أصدره الموقع الأمريكي الشهير “نومبيو” المتخصص في إصدار دوريات حول مستويات المعيشة ومؤشرات السكن والرعاية الصحية ، وحركة المرور والجريمة والتلوث.

و قالت يومية المساء، استنادا لذات التقرير،  أن المدينة الاقتصادية هي المدينة المغربية الوحيدة الحاضرة في التصنيف الذي ضم 211 مدينة في مختلف بقاع العالم، وقد بلغ مؤشر تلوثها حسب الدراسة التي قام به “نومبيو” ما يناهز 94،81.

ويعزى سبب تموقع المدينة المغربية في هذه المرتبة غير المشرفة إلى التلوث البيئي الكبير، ناهيك عن نسبة الجريمة المرتفعة والاكتظاظ في جميع المجالات.

و أشار التقرير إلى أن المدينة الأكثر تلوثا في العلم فهي “أكرا” الغانية ثم القاهرة وبيروت وكتنماندو النيبالية، وهو التصنيف الذي ضم النصف الأول من السنة الجارية، وضم التصنيف نفسه ثلاثين مدينة هندية، فيما تذيلته مدينة تروندهايم النرويجية.

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