بنكيران : لهذا تبيع بناتنا شرفهن بالخليج ،وحاولنا إنقاذ لمياء ولم نستطع لكن الملك تمكن من ذلك
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
تطرق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن واحد من المواضيع "السوداء" التي أضرت بشكل كبير بصورة المغرب بالخارج ويتعلق الأمن بدعارة المغربيات واستغلالهن جنسيا بدول الخليج.
بنكيران قال خلال افتتاح الحملة الانتخابية للحزب أمس بالرباط أن السبب في اختيار المغربيات السفر إلى الخليج من أجل العمل في البيوت أو في "أمور أخرى" ، في إشارة إلى الدعارة، يعود بالأسباب إلى الفقر وعدم تلقيهن لتربية سليمة منذ الصغر محملا الحكومة وأولياء الأمور مسؤولية ذلك.
وبخصوص قضية لمياء ، كشف بنكيران أن الحكومة حاولت التدخل لحل قضيتها عند انتشار شريط الفيديو لكنها لم تستطع ، مقدما شكره للملك محمد السادس الذي تمكن في اليوم الموالي من إعادتها إلى المغرب.
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