حملة أمنية على محلات درب عمر بسبب الدمى الجنسية

أخبارنا المغربية

استنفرت السلطات المحلية كافة عناصرها صباح اليوم الاثنين، للقيام بتحريات داخل سوق درب عمر بالدارالبيضاء، من أجل الكشف عن المحلات التجارية التي تبيع الدمى الجنسية.

للإشارة فإن هذا النوع من البضاعة دخل إلى المغرب منذ فترة عبر المواقع الالكترونية الصينية التي تعرضها، حيث يتم تسويقها داخل محلات البيضاء، بطريقة سرية حسب الطلب، بعيدة عن الأعين.