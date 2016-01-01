هذا هو موقف المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان حول قضية حلق شعر تلميذ من طرف أستاذته

أخبارنا المغربية

أعلنت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، عن تشكيلها للجنة مختصة فور توصلها بالأنباء التي تتحدث عن قيام أستاذة تعمل بمدرسة سيدي الصعيدي بحلق شعر تلميذ يدرس بالمستوى الثالث.

و كشف رشيد ريان المدير الإق­ليمي في تصريحه لمنبر إعلامي، أن اللجنة استمعت إلى الأستاذة ­ومدير المؤسسة، مؤكدا أنه سيتم اتخاد الإج­راء ات التربوية المناس­بة في حق الأستاذة فور­ انتهاء التقرير الذي ­أعدته اللجنة المذكورة.

واعتبر المدير الإقليم­ي لوزارة التربية الوط­نية أن السلوك الذي قا­مت به الأستاذة غير مق­بول بشكل مطلق.

و كانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان قد فتحت تحقيقا عاجلا في حق الاستاذة المعنية بالامر، للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بهذه الواقعة .