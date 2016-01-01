هذا هو موقف المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان حول قضية حلق شعر تلميذ من طرف أستاذته
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أعلنت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، عن تشكيلها للجنة مختصة فور توصلها بالأنباء التي تتحدث عن قيام أستاذة تعمل بمدرسة سيدي الصعيدي بحلق شعر تلميذ يدرس بالمستوى الثالث.
و كشف رشيد ريان المدير الإقليمي في تصريحه لمنبر إعلامي، أن اللجنة استمعت إلى الأستاذة ومدير المؤسسة، مؤكدا أنه سيتم اتخاد الإجراء ات التربوية المناسبة في حق الأستاذة فور انتهاء التقرير الذي أعدته اللجنة المذكورة.
واعتبر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أن السلوك الذي قامت به الأستاذة غير مقبول بشكل مطلق.
و كانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان قد فتحت تحقيقا عاجلا في حق الاستاذة المعنية بالامر، للوقوف على كافة التفاصيل المحيطة بهذه الواقعة .
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