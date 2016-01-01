تعنيف وتعذيب معتقل بسجن وادي زم وجمعية حقوقية تدخل على الخط

نورالدين ثلاج من خريبكة

ندد فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوء المعاملة والتعذيب والتعنيف الذين يتعرض لهم معتقل بالسجن المحلي بوادي زم تحت عدد 14488، بعدما تبث للجنة تقصي الحقائق التي كونتها الجمعية تعرض المعتقل للاعتداء باعتماد الأساليب الحاطة من كرامة من طرف أحد موظفي المؤسسة السجنية المذكورة.

الجمعية في بيان لها أكدت عدم استجابة إدارة السجن لم تتدخل لإنصاف المعتقل وحمايته من الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها بشكل مستمر، ما خلف رضوضا وكدمات على جسم الضحية، مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لإنصاف الضحية عبر تحقيق نزيه في الاعتداء الذي تعرض له، والحد من كل الممارسات والأساليب التي تمس حقوق الإنسان و خاصة الحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي.

كما أشارت الجمعية في بيانها إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر خرقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، و ضربا لجهود الدولة المغربية من أجل تحسين أوضاع السجون و تطوير المعايير المنظمة لها، مذكرة في الوقت ذاته بسعي المشرع المغربي إلى إعمال البرامج الإصلاحية الهادفة إلى تكريس البعد الإنساني والتأهيلي للسجناء، و احترام القانون في حدود ما يكفل الكرامة و السلامة الجسدية للمعتقلين، إضافة إلى عمل الدولة المغربية جاهدة من أجل تكريس مبدإ الحق في الإدماج بالنسبة للسجناء على اعتبار أنهم مواطنين لا تنتفي حقوقهم المواطناتية بسبب دخولهم السجن، لقضاء عقوبات سالبة للحرية.