تطورات قضية اغتصاب تلميذة من طرف استاذها بتارودانت
أخبارنا المغربية :
سيحال صبيحة يوم الثلاثاء على الوكيل العام باستئنافية أكادير، عضو بحركة التوحيد والإصلاح، يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، بتهمة هتك عرض طفلة لم تتجاوز 7 سنوات.
المتهم متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويشتغل كاستاذ بمؤسسة تعليمية بمدينة تارودانت، استغل هذه الصفة لممارسة الجنس على الطفلة البريئة.
وأشارت مصادر جريدة ''آخر الساعة'' التي أوردت الخبر، أن هذه الجريمة انكشفت لحظة رفض الطفلة التوجه إلى أقسام الدراسة ما دفع والدتها إلى الاستفسار عن السبب وبعد جهد جهيد اكتشفت الحقيقة الصادمة فتوجهت بها إلى طبيب مختص أكد وجود اعتداء جنسي وبناء عليه قصدت رجال الأمن لوضع شكاية ضد المتهم الذي تم الاستماع إليه بالأمس وظل ينكر التهمة الموجهة إليه رغم وجود دلائل على الجريمة البشعة.
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