شركة النقل " ستاريو " تواصل إهانتها للمواطنين و تزيد من معاناة الطلبة و الموظفين
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي ، يتجدد النقاش مرة اخرى عن الوضعية الميكانيكية لعشرات من الحافلات المتهالكة التي تخصصها شركة النقل " ستاريو " لساكنة تمارة و الصخيرات و النواحي ، حيث احتج طلبة بشدة على هذا الوضع المزري ، و طالبوا بضرورة توفير حافلات تحترم على الاقل كرامة الركاب ، دون الحديث عن عدم كفايتها في عديد من الخطوط التي تعرف اكتظاظا ملحوظا ، خاصة تلك الرابطة بين مدينة العرفان " القامرة " و مدينتي الصخيرات و تمارة .
و الرجوع إلى " الصورة " التي توصل بها موقع " أخبارنا المغربية " فإنها كافية لتنقل للجميع حجم الضرر و الاهانة التي يتعرض لها المواطن المغربي يوما من قبل هذه الشركة ، التي لا تحترم حسب مصادرنا ما هو متفق عليه في دفاتر التحملات الموقعة مع الجهات المسؤولة ، يوازي ذلك صمت مطبق من قبل هذه الجهات المطالبة بحماية المواطن الذي يؤدي ثمن يتنقلاته … فإلى متى سيستمر هذا الوضع المزري و الخطير ؟
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