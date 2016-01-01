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فيديو مثير...شيخ سبعيني يتوضأ بأنبوب فارغ من المياه احتجاجا على حرمانه من الماء ومنعه من مشروع ملكي

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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فيديو مثير...شيخ سبعيني يتوضأ بأنبوب فارغ من المياه احتجاجا على حرمانه من الماء ومنعه من مشروع ملكي

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ظهر مرة ثانية الشيخ السبعيني  الذي أطلق عليه الفيسبوكيون شيخ "العطش" بجماعة فم العنصر اقليم بني ملال، في فيديو وهو يفنذ ما صرح به بعض المسؤولين على كون سقاية متواجدة بجانب منزله ، وقام بتصويرها ، واكد انها فعلا تتواجد بجانبه إلا أنها فارغة من المياه الصالحة للشرب .

الشيخ السبعيني أصر على احراج المنتخبين وتوضأ بأنبوب ربطه بحنفية السقاية الفارغة من المياه ، وأعلن انه لن يتنازل عن مطالبته بحقه في الاستفاذة من الماء وفي المشروع الذي أنجزه الملك محمد السادس .

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