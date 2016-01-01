أطباء مغاربة في ضيافة إسرائيل لهذا السبب
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احتفى الأطباء الإسرائليون بنظرائهم المغاربة، بعد زيارة قاموا بها للدولة العبرية، و يتعلق الأمر بأطباء يشتغلون بمستشفى الرباط، وهم رئيس رابطة طب الأطفال ومدير قسم الخدّج في مستشفى الأطفال في الرباط، ومدير قسم أمراض سرطان الأطفال في المستشفى المغربي ذاته.
و نقل موقع الخارجية الإسرائيلية أن الأطباء المغاربة أعربوا عن اهتمامهم الخاص بوحدة زرع النخاع العظمي لدى الأطفال في مستشفى «روت»، وقاموا بفحص إمكانية تلقي المساعدة من الوحدة الإسرائيلية عبر الإرشاد والاستشارة لأجل إقامة وحدة موازية في المغرب.
و أشارت يومية المساء استنادا للصحيفة العبرية، أن الأطباء الإسرائليين سبقوا أن قاموا بزيارة للمغرب، حيث أكدت البروفيسورة الإسرائيلية، مريام بن هاروش، وهي مديرة مستشفى «روت» للأطفال، قائلة :"قبل عدة أشهر سافرت إلى المغرب تلبية لدعوة المجموعة، والآن ها نحن نستضيفهم في إسرائيل"، كما قالت: "الطب كجسر بين الحضارات وطريق لتحقيق السلام، وهو أمر واقع في رمبام، نحن سعداء بمشاركة تجربتنا وخبرتنا والاستمرار في محاولة التقريب بين القلوب بمساعدة الأصدقاء من مختلف أنحاء العالم".
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