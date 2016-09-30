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أطباء جراحيون غاضبون بعد إقحامهم من طرف بنكيران في الحملة الانتخابية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أطباء جراحيون غاضبون بعد إقحامهم من طرف بنكيران في الحملة الانتخابية

أخبارنا المغربية 

أثارت تصريحات رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي اتهم فيها الأطباء بإجراء عمليات جراحية لا وجوب لها وغير ضرورية بغرض الربح وجمع المال، موجة استياء عارمة في صفوف أطباء القطاع الخاص المنتمين إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.

و وفق صحيفة الأخبار لعدد الغد، فقد وجه الأطباء مراسلة إلى بنكيران، اتهموه فيها بتحريض المواطنين ضد الأطباء وزرع الحقد والكراهية بين الإخوة المغاربة.

وفي هذا الصدد قال بدر الدين داسولي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن السياسة الصحية المتبعة من طرف حكومة بنكيران، والتي تنص على رفع الحكومة يدها عن قطاع الصحة، كما هو حال التعليم، ستؤدي إلى كارثة إنسانية بإقصاء عدد كبير ومهول من المواطنين من الولوج للعلاج، مضيفا أنه من العبث استخدام مثل هذه الأساليب من أجل الحصول على أصوات الناخبين، والمساس بمصداقية الطب وأطباء القطاع الحر خاصة.

 

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1 | سعد الدين
التعليق
كيف يعقل ان ابن كيران يحرض المواطنين على الاطباء.انتم ايها الاطباء لصوص.تسرقون المرضى بالليل و النهار.الدفع الذي تطلبونه تحت الطبلة ماذا تسمونها اليست سرقة ؟ انتم تغتنمون فرص المريض وتسلبون رزقه وماله وصحته ايها المجرمون.ماذا تقولوا لربكم ؟ انظروا كيف تتاخر بكم الدنيا. الله يمهل ولا يهمل.
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0
تقرير كغير لائق 2016/09/30 - 01:00
2 | ز__ح
الصدق صدق
في هذه الايام القليلة اجريت عملية لزوجتي باحدى المصحات الخصوصية بالبيضاء =سوف اذكر اسمها =والاطباء العاملين بها وتعرضت فيها لسوء المعاملة والخداع والنصب ولدي جميع الادلة الدامغة حيث لا زلت اراجع هذه المصحة للمراقبة وانهاء العلاج بعد اسبوع فان تعرضت للاكراه اثناء الزيارة للمراقبة بها مع نفس النصابين او عدم القبول والرفض وسوء معاملة واحتقار كما حدث لي يوم العملية فسوف افجر اشياء ضد هؤلاء تكون حجة دامغة لمن ازعجه موقف بنكيران ان شاء الله في جميع وسائل الاعلام الدولية والوطنية والمحاكم والسلام
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/09/30 - 01:04
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