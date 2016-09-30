أطباء جراحيون غاضبون بعد إقحامهم من طرف بنكيران في الحملة الانتخابية

أخبارنا المغربية

أثارت تصريحات رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي اتهم فيها الأطباء بإجراء عمليات جراحية لا وجوب لها وغير ضرورية بغرض الربح وجمع المال، موجة استياء عارمة في صفوف أطباء القطاع الخاص المنتمين إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.

و وفق صحيفة الأخبار لعدد الغد، فقد وجه الأطباء مراسلة إلى بنكيران، اتهموه فيها بتحريض المواطنين ضد الأطباء وزرع الحقد والكراهية بين الإخوة المغاربة.

وفي هذا الصدد قال بدر الدين داسولي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن السياسة الصحية المتبعة من طرف حكومة بنكيران، والتي تنص على رفع الحكومة يدها عن قطاع الصحة، كما هو حال التعليم، ستؤدي إلى كارثة إنسانية بإقصاء عدد كبير ومهول من المواطنين من الولوج للعلاج، مضيفا أنه من العبث استخدام مثل هذه الأساليب من أجل الحصول على أصوات الناخبين، والمساس بمصداقية الطب وأطباء القطاع الحر خاصة.