المديرية الاقليمية بافران توضح بخصوص "انتحار" التلميذ أحمد أعراب

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إفران ، أن تكون وفاة التلميذ أحمد أعراب الذي كان يتابع دراسته بمدرسة كم واد افران بمركز جماعة افران، بسبب عدم استفادته من اللوزام المدرسية .

و أشارت المديرية الإقليمية في بلاغ لها بهذا الخصوص (توصلت أخبارنا بنسخة منه)، أن التلميذ استفاد من عملية المبادرة الملكية مليون محفظة على غرار باقي زملائه بالمؤسسة ، موضحة أن كل الاخبار التي روجتها وسائل الاعلام حول أسباب وفاته لا أساس لها من الصحة .

و كانت أخبار تحدثت عن كون التلميذ أحمد أعراب البالغ من العمر 10 سنوات، قد انتحر نهاية الاسبوع الاخير بسبب عجز أسرته الفقيرة عن توفير لوازمه و كتبه الدراسية.

و في ما يلي نسخة من البلاغ :