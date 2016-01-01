المديرية الاقليمية بافران توضح بخصوص "انتحار" التلميذ أحمد أعراب
أخبارنا المغربية : ع. الوزاني
نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إفران ، أن تكون وفاة التلميذ أحمد أعراب الذي كان يتابع دراسته بمدرسة كم واد افران بمركز جماعة افران، بسبب عدم استفادته من اللوزام المدرسية .
و أشارت المديرية الإقليمية في بلاغ لها بهذا الخصوص (توصلت أخبارنا بنسخة منه)، أن التلميذ استفاد من عملية المبادرة الملكية مليون محفظة على غرار باقي زملائه بالمؤسسة ، موضحة أن كل الاخبار التي روجتها وسائل الاعلام حول أسباب وفاته لا أساس لها من الصحة .
و كانت أخبار تحدثت عن كون التلميذ أحمد أعراب البالغ من العمر 10 سنوات، قد انتحر نهاية الاسبوع الاخير بسبب عجز أسرته الفقيرة عن توفير لوازمه و كتبه الدراسية.
و في ما يلي نسخة من البلاغ :
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