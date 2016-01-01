استمرار مسلسل الترامي على الملك العمومي بالدار البيضاء أمام أنظار المسؤولين (صور)
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
من بين المظاهر السوداء التي أضحت في استفحال متزايد بمدينة الدار البيضاء ، تمادي عدد كبير من المحلات التجارية في الترامي على الملك العمومي ، حيث تم الاستيلاء على مساحات كبيرة مخصصة لعموم المواطنين ، خاصة الفضاءات الخضراء و مواقف السيارات التي أضحت ملكا خاصا لهذه المحلات ، و بطبيعة الحال ، أمام أعين السلطات المحلية المسؤولة على مراقبة هذا القطاع .
و الصورة التي بين أيدينا من شارع " البرانس " ، هي نموذج مصغرة لسلسلة من النماذج السوداء التي شوهت وجه و جمالية مدينة الدار البيضاء ، و تحولت شوارعها إلى فوضى عارمة ، حيث لم يكتف صاحب هذا المحل التجاري بالتطاول على الملك العام كما توضح الصورة ، بل امتد تطاوله ليشمل مساحات مخصصة لركن السيارات .
و في غياب دور السلطات في قمع متلك هذه السلوكيات غير القانونية ، و زجر مرتكبيها ، يستبيح العشرات ، بل المئات من أصحاب المحلات التجارية لأنفسهم الترامي على الملك العام ، دون خوف أو على الأقل مراعاة حقوق الغير من المواطنين الذين يضطرون في ظل هذه الاشكالية إلى السير فوق الطريق العام إلى جانب السيارات ، الأمر الذي عرض و مازال ، يعرض حياة العديد من الراجلين للخطر المحقق ، خاصة الأطفال منهم ، فإلى متى سيستمر هذا الصمت غير المبرر للمسؤولين بمدينة عملاقة اسمها الدارالبيضاء ؟
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟