الشقيري : الدمية الجنسية شيطان في هيأة إنس، و هذا هو الهدف منها

أخبارنا المغربية

وجّه الشيخ المثير للجدل، والذي عرف بتدوينة الجماع ورفضه للساعة الإضافية، أحمد الشقيري، انتقادات لاذعة للأنباء التي تتحدث عن تسويق الدمى الجنسية بالدارالبيضاء، حيث وصفها بشياطين في صورة إنس، الهدف من ترويج الحديث عنها في عز الحملة الانتخابية إشغال الناس عن النقاش السياسي الذي يرتفع مع كل حملة انتخابية.

و اعتبر القيادي في حركة التوحيد و الإصلاح ، أن الواقفين وراء هاته الأنباء يريدون فرض الأمية السياسية على الشعب وإشغاله بالتفاهات التي يبحثون عنها في قمامة الحداثة.

و استشهد الشقيري في تدوينة كتبها على صفحته في الفايسبوك بأحاديث نبوية تمس الموضوع المذكور آنفا، حيث أورد: "قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقال عليه الصلاة والسلام: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم).

وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ).