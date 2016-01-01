محزن ... أسرة مراكشية تتخذ مقبرة سكنا لها و جمعية حقوقية تدخل على الخط

أخبارنا المغربية ـ مراكش





تعيش أسرة مراكشية معاناة حقيقية، بعدما اتخدت من ضريح ومقبرة سيدي بلعباس محلا لسكناها بعد أن تقطعت بها السبل وعجزت عن توفير سكن لائق يضمن لأفرادها حياة كريمة.





و سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، عبر تصريحات الأسرة المكونة من خمسة افراد الأم وأربعة أبناء تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و 15 سنة، أنه وبعد تناول الإعلام الوطني والمحلي للوضعية التي تعيشها العائلة من تحرش السلطة المحلية ومحاولات اخلائها من المكان في غياب البديل والزج بها في الشارع دون مراعاة للظروف الصعبة التي ترزح على وقعها.



