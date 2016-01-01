فضيحة "الدمى الجنسية بالمغرب" تصل إلى وكالات عالمية، و السي إن إن تكشف حقيقتها

أخبارنا المغربية

أشعلت أخبار عن بيع دمى جنسية قابلة للنفخ في بعض أسواق مدينة الدار البيضاء، الشبكات الاجتماعية في المغرب، ما دفع الشرطة لمداهمة بعض الأماكن بحثاً عنها، من دون أن تجد أثراً لها.

وأكد تاجر من درب عمر، السوق الذي شهد انتشار هذه الأخبار، أن الدمى الجنسية غير موجودة حسب ما تحراه وعلم من أصدقائه، مشيرًا لـCNN إلى أن مثل هذه الأخبار انتشرت قبل مدة وتبين أنها غير صحيحة، وعادت للظهور مرة أخرى، غير أنه لمح إلى إمكانية خلط بعض الناس بين مجسمات ارتداء الملابس التي يشتريها التجار والدمى الجنسية.

كما أكد عبد الرزاق الأزرق، رئيس جمعية تجار درب عمر في الدار البيضاء، أنه لا وجود لدمى جنسية في متاجر هذا السوق، متحدثاً عن أنه لو كانت هذه البضائع موجودة لعلم بذلك منذ البداية، لأن كل ما يقع في السوق يكون في علمه بصفته رئيسًا للتجار، متحدثًا عن أن من يرّوج مثل هذه الأخبار يبحث عن "تدمير الاقتصاد المغربي وضرب سمعة درب عمر".

وتداول نشطاء "فيس بوك" تعليقات ساخرة حول الموضوع، وقال عدد منهم إن الدمى الجنسية لن تصل أبداً إلى مرتبة تعويض البشر نظرًا لكونها فاقدة الإحساس، بينما رحب البعض الآخر بالخبر، معتبراً أن مثل هذه الدمى تمثل بديلاً لمن لا يرغب بعلاقات بشرية.

ولم يعلن الأمن المغربي رصد أي دمى من هذه النوع بعد تحرّك أفراد منه للتحقيق في الموضوع، خاصة وأن المغرب لا يشهد تجارة الأدوات الجنسية وسبق للسلطات أن أغلقت محلا اشتبه في بيعه مثل هذه الأدوات

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: فضيحة تهز بلدًا عربيًا.. وشرطتها تبحث عن دمى جنسية!