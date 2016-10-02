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بالفيديو ... حاملين "الكراطة" , سكان جماعة سيدي المخفي يتظاهرون و يثورون على أوزين

بواسطة أخبارنا المغربية 51 دقيقة مضت
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بالفيديو ... حاملين "الكراطة" , سكان جماعة سيدي المخفي يتظاهرون و يثورون على أوزين

إبراهيم أشيبان. :

تظاهر العشرات من سكان جماعة سيدي المخفي صباح يوم أمس السبت، بإقليم إفران حاملين الكراطة و شعارات منددة بالوزير المعزول في الشبيبة و الرياضة محمد اوزين، حيث مسقط رأسه و حيث يترشح للإنتخابات البرلمانية ليوم السابع من أكتوبر المقبل.

و ذكر مصدر من الإقليم أن حملة كبيرة يقودها حزب الجرار ضد محمد أوزين، مستغلا فضيحة الكراطة و فشله في تدبير قطاع الشباب و الرياضة و فشله في الإنتخابات الجماعية للسنة الماضية بسبب الفضيحة و بسبب فشله في تدبير جماعة واد إفران.
و في نفس السياق أضاف المصدر، أن الساكنة لازالت تنتظر تقرير لجان التحقيق و التي سبق بنكيران و العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أو وعدا بإخراجها للرأي العام، و رغم مرور حوالي سنتين لم يرى المغاربة نتائج عملية أو جزائية لبلاغ الديوان الملكي بعزل أوزين و تعيين لجان لتقصي الحقائق بعد إحصاء البلاغ لعدد من الاختلالات الإدارية متعلقة بفضيحة الكراطة بملعب مولاي عبد الله.

و أكد المصدر أن حظوظ أوزين بالظفر بمقعد في الإنتخابات المقبلة، ضعيفة جدا مع وجود خصوم أقوياء في الساحة، و مع كثرة فضائحه و ابتعاد كل حركيي الإقليم عنه خلال حملته الإنتخابية.


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1 | رشيد
Taza
ايها الشعب تذكرو مذا فعل اوزين بالمركب الرياضي والشوهة اللذي شوه بها صورة المغرب بتجفيف المركب بالكراطة اين هي المحاسبة ومحاربة الفساد اللذي كان ينادي بها بن كيران الامور واضحة التستر ثم التستر
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/10/02 - 11:19
2 | الحفيظ الله
تظاهرة ساكنة سيدي المخفي ضد اوزين
وا باز على وجه عند هاد السياسيين شحال قاسح و على سنطيحة شحال خارجة، الحصول الله يلعن ليما يحشم
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/10/02 - 11:22
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