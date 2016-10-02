بالفيديو ... حاملين "الكراطة" , سكان جماعة سيدي المخفي يتظاهرون و يثورون على أوزين

إبراهيم أشيبان. :



تظاهر العشرات من سكان جماعة سيدي المخفي صباح يوم أمس السبت، بإقليم إفران حاملين الكراطة و شعارات منددة بالوزير المعزول في الشبيبة و الرياضة محمد اوزين، حيث مسقط رأسه و حيث يترشح للإنتخابات البرلمانية ليوم السابع من أكتوبر المقبل.



و ذكر مصدر من الإقليم أن حملة كبيرة يقودها حزب الجرار ضد محمد أوزين، مستغلا فضيحة الكراطة و فشله في تدبير قطاع الشباب و الرياضة و فشله في الإنتخابات الجماعية للسنة الماضية بسبب الفضيحة و بسبب فشله في تدبير جماعة واد إفران.

و في نفس السياق أضاف المصدر، أن الساكنة لازالت تنتظر تقرير لجان التحقيق و التي سبق بنكيران و العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أو وعدا بإخراجها للرأي العام، و رغم مرور حوالي سنتين لم يرى المغاربة نتائج عملية أو جزائية لبلاغ الديوان الملكي بعزل أوزين و تعيين لجان لتقصي الحقائق بعد إحصاء البلاغ لعدد من الاختلالات الإدارية متعلقة بفضيحة الكراطة بملعب مولاي عبد الله.



و أكد المصدر أن حظوظ أوزين بالظفر بمقعد في الإنتخابات المقبلة، ضعيفة جدا مع وجود خصوم أقوياء في الساحة، و مع كثرة فضائحه و ابتعاد كل حركيي الإقليم عنه خلال حملته الإنتخابية.





