فيديو صادم لمريض يأكله الذباب داخل المستشفى يشعل الفيسبوك

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تم تداول فيديو صادم وثقه حقوقيون صباح اليوم الأحد ، يظهر فيه شاب ضحية حادثة سير يفترش الأرض داخل احد أقسام المستشفى الجهوي ببني ملال ، وفي ظروف غير إنسانية والذباب يأكل جسده.

وفي تصريح لأحد أعضاء هيئة الدفاع للشبكة المغربية لحقوق الانسان ، حمل وزير الصحة الحسين الوردي مسؤولية اهمال هذا المريض ، لا سيما أنه من فئة المشردين وليس له أهل أو أسرة لتعتني به ، كما حمل وزارة الأسرة والتضامن المسؤولية أيضا باعتبارها الجهة المفروض فيها تتبع حالات المشردين.

الفيديو تداول بشكل كبير في شبكات التواصل الاجتماعي ،حيث عبر نشطاء عن غضبهم الى الوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها المستشفيات المغربية .