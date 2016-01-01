الرئيسية | قضايا المجتمع | فيديو صادم لمريض يأكله الذباب داخل المستشفى يشعل الفيسبوك

فيديو صادم لمريض يأكله الذباب داخل المستشفى يشعل الفيسبوك

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فيديو صادم لمريض يأكله الذباب داخل المستشفى يشعل الفيسبوك

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس 

تم تداول فيديو صادم وثقه حقوقيون صباح اليوم الأحد ، يظهر فيه شاب ضحية حادثة سير يفترش الأرض داخل احد أقسام  المستشفى الجهوي ببني ملال ، وفي ظروف غير إنسانية والذباب يأكل جسده.

وفي تصريح لأحد أعضاء هيئة الدفاع للشبكة المغربية لحقوق الانسان ، حمل وزير الصحة الحسين الوردي مسؤولية اهمال هذا المريض ، لا سيما أنه من فئة المشردين وليس له أهل أو أسرة لتعتني به ، كما حمل وزارة الأسرة والتضامن المسؤولية أيضا باعتبارها الجهة المفروض فيها تتبع حالات المشردين.

الفيديو تداول بشكل كبير في شبكات التواصل الاجتماعي ،حيث عبر نشطاء عن غضبهم الى الوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها المستشفيات المغربية .

مجموع المشاهدات: 751 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات