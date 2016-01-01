تطوان والنواحي مهددة بالعطش وهذا توقيت قطع التزويد بالماء الذي سيطبق غدا
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
بعد البلاغ الرسمي الصادر عن السلطات المحلية بمدينة تطوان والذي أعلنت من خلالها عن شروعها في قطع التزويد بالماء الشروب عن مدينة تط ان والنواحي ابتداء من غد الإثنين، تم اليوم الكشف عن التوقيت الذي سيتم فيه تطبيق هذا الحل الاضطراري .
وبحسب مصادر من شركة أمانديس المفوض لها تدبير القطاع بالإقليم ، فإن البرنامج سيكون على الشكل التالي :
الإثنين 3 أكتوبر : من العاشرة ليلا إلى 3 صباحا (22:00 /03:00).
الثلاثاء 4 أكتوبر : من الثامنة ليلا إلى 4 صباحا (20:00 / 04:00).
ابتداء من الأربعاء 5 أكتوبر : من الخامسة مساء إلى 7 صباحا (17:00 /07:00).
للإشارة فإن ضعف التساقطات المطرية المسجلة في السنوات الأخيرة والاستهلاك الكبير للمياه خاصة صيفا مع توافد أعداد كبيرة من المصطافين إلى المنظقة جعل حقينة السدود تصل إلى مستويات غير مسبوقة.
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