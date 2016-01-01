عاجل : أنباء تأجيل قطع المياه عن ساكنة تطوان

أخبارنا المغربية : تطوان

علمت أخبارنا من مصادر مطلعة أن عملية قطع مياه الشرب عن سكان مدينة تطوان والنواحي التي كان من المنتظر أن يشرع فيها مساء اليوم قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق.

وحسب مصادرنا، فإن الأمر راجع إلى مشاكل تقنية واجهت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة أمانديس المخول لها تدبير القطاع بالمدينة.

هذا ولم يصدر بعد أي بلاغ رسمي عن السلطات المحلية يوضح حقيقة الأمر.