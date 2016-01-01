مفرقعات "داعش" النارية تزدهر في الأسواق وقلق مجتمعي من عواقبها الوخيمة

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

دقت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني ناقوس الخطر محذرة من الانتشار الكبير لنوع من المفرقعات النارية الخطيرة التي تعرف في الأسواق باسم داعش.

مصادر جمعوية أكدت أن المفرقعات التي يبلغ ثمنها 50 درهما قد تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الأطفال والمواطنين بصفة عامة بسبب قوتها الانفجارية الكبيرة والتي تتجاوز بكثير تلك التي كانت متداولة في الأسواق.

هذا واعتبر المنتدى المغربي للمستهلك وبعد سلسلة من التقارير والشكايات، والأحداث المسجلة في عدد من المدن، أن “الاحتفال بهذه المناسبة بات يشكل خطرا صحيا وأمنيا واقتصاديا وأخلاقيا على المستهلك المغربي نظرا لطابع انتشار الكثير من الممارسات المنافية لروح المناسبة وغاياتها، علاوة على انتعاش تجارة ألعاب الأطفال بشكل لافت”.

ودعا المنتدى الجهات المعنية، من جمارك وأمن وسلطات محلية، إلى منع استخدام الألعاب المجهولة المصدر بالنسبة للأطفال، وخاصة تلك التي قد يشكل استعمالها خطورة عليهم وعلى الغير، ومنع استخدام المفرقعات وسن عقوبات زجرية إدارية وفورية على البائع والمشتري معا، نظرا للخطورة التي يمثلها استعمال هذه المفرقعات.