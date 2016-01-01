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"حياحة" الانتخابات يطالبون بالزيادة في قيمة تعويضاتهم

بواسطة أخبارنا المغربية 50 دقيقة مضت
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"حياحة" الانتخابات يطالبون بالزيادة في قيمة تعويضاتهم

أخبارنا المغربية 

طالب "الحياحة" في عدد من الدوائر الانتخابية قادة بعض الأحزاب برفع القيمة المالية مقابل حضورهم التجمعات الباهتة، ونقلها من 100 إلى 500 درهم.

و قالت يومية الصباح أن "الحياحة" يعتبرون أن لهم الفضل في ملء القاعات الفارغة، وبالتوالي يجب رفع مستوى الأموال التي يتلقونها كي توازي ما يضيعونه من أموال بسبب ترك أشغالهم، لأن أغلبهم تجارا جائلون.

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