فيديو صادم...حقوقيون ينظفون مشرد ضحية حادثة سير ويستنكرون إهماله داخل المستشفى
بواسطة 31 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
تحدث حقوقيون في مقطع فيديو داخل احد اقسام المستشفى الجهوي ببني ملال ، عن الأوضاع المؤلمة التي بات يعيشها المشردون ببني ملال ، واستنكروا ما تعرض له مشرد كان ضحية حادثة سير ، ورغم أنهم نظفوه وغيروا له ملابسهم ،إلا أنهم صدموا لما شاهدوه في وضعية خطيرة ،ملقى على الأرض والذباب يأكل جسده دون أن يخضع للعلاج .
وعلمت "أخبارنا" أنه بعد الضجة الاعلامية للفيديو الأول ، عملت ادارة المستشفى على نقل الضحية إلى قسم الامراض العقلية بذات المستشفى.
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