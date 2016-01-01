فيديو صادم...حقوقيون ينظفون مشرد ضحية حادثة سير ويستنكرون إهماله داخل المستشفى

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تحدث حقوقيون في مقطع فيديو داخل احد اقسام المستشفى الجهوي ببني ملال ، عن الأوضاع المؤلمة التي بات يعيشها المشردون ببني ملال ، واستنكروا ما تعرض له مشرد كان ضحية حادثة سير ، ورغم أنهم نظفوه وغيروا له ملابسهم ،إلا أنهم صدموا لما شاهدوه في وضعية خطيرة ،ملقى على الأرض والذباب يأكل جسده دون أن يخضع للعلاج .

وعلمت "أخبارنا" أنه بعد الضجة الاعلامية للفيديو الأول ، عملت ادارة المستشفى على نقل الضحية إلى قسم الامراض العقلية بذات المستشفى.