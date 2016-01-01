شقيق البرلماني عاريف لـ " أخبارنا " : " خويا أكبر نصاب كلا ليا رزقي و شرا سكات مسؤولين بالأموال التي اختلسها من الجماعة ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

حقائق خطيرة جدا تلك التي كشف عنها السيد علال عاريف ، شقيق البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ، حسن و رئيس جماعة عين العودة التابعة لتراب إقليم الصخيرات - تمارة ، و الذي اتهم شقيقه البرلماني بتزوير وثائق وضعته خارج لائحة المستفيدين من الإرث الذي خلفه والده رحمه الله ، وأكد شقيق البرلماني من جهة الأب ، أن أحقاد أخيه المعلنة جعلته يسلك كل السبل المتاحة ، المشروعة منها و غير المشروعة من أجل كسب هذه القضية التي استمرت لأزيد من عشرين سنة بالمحاكم .

علال عاريف ، اكد لـ " أخبارنا المغربية " أن شقيقه " نصاب كبير " استغل منصبه كبرلماني و رئيس جماعة ليبسط سيطرته عليه ، و للأسف يضيف ذات المتحدث ، ساعده بعض المسؤولين " لي شرا سكاتهم " بالأموال التي يختلسها من الجماعة ، من أجل كسب هذا الملف.

ذات المتحدث استغرب بشدة كيف أن الذي تنكر لما جاء به القرآن فيما يخص حقه في الإرث و حرمه منه ، علاوة على تنكره لإبنه في القضية المعروفة بـ " اغصاب مرشدة دينية " ، و التي مازالت هي الأخرى رائجة في المحاكم بعد مضي أزيد من 8 سنوات ، يسمح له بتمثيل المغاربة في البرلمان ، و كيف تصوت عليه الساكنة أصلا ، و كيف يرجى منه الخير أساسا مادام أقرب الناس إليه لم يسلموا من شروره ؟