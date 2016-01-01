ادعمار يكشف المستور بخصوص قرار قطع الماء عن ساكنة تطوان
أخبارنا المغربية ـ تطوان
اعتبر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان و وكيل لائحة حزب العدالة و التنمية بالمدينة ، الدكتور محمد إدعمار، اليوم الثلاثاء، خلال التجمع الخطابي الذي نظمه الحزب بسينما أبيندا، أن قرار قطع الماء عن ساكنة تطوان والنواحي غير قانوني ، مبرزا أنه اتخذ من طرف واحد دون استشارة الجماعة بحكم العقد الذي يربطها بشركة توزيع الماء والكهرباء أمانديس.
وأضاف إدعمار انه بصفته رئيسا للجماعة الحضرية و نائب برلماني عن تطوان ، تقدم بسؤال كتابي للجهات المعنية في مناسبتين عن سر تأخر انجاز مشروع سد واد مرتيل دون أن يتلقى أي رد، مضيفا أن هناك شكوك تحوم حول أسباب تأخر انجاز هذا المشروع الذي أصبح مسخرا لخدمة بعض المقالع المتواجدة بالمنطقة.
و أضاف ان الجماعة الحضرية ستتخذ الإجراءات القانونية في متابعة شركة أمانديس بحكم العقد الذي يربط الجماعة بالشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع.
و أوضح إدعمار أن ساكنة تطوان من حقها ان تعرف كل شيء بخصوص التدابير التي اتخذت لمعالجة هذا الإشكال، و أن الحل الأكثر ملائمة يقول إدعمار اذا كان أخذ برأينا في اجتماع يجمع الأطراف المعنية هو خفض الصبيب بدل قطع الماء عن المواطن .
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