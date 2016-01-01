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صدق أو لا تصدق .. جماعة قروية تسلم رخصة بناء لشخص ثمانية أيام بعد وفاته

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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صدق أو لا تصدق .. جماعة قروية تسلم رخصة بناء لشخص ثمانية أيام بعد وفاته صدق أو لا تصدق .. جماعة قروية تسلم رخصة بناء لشخص ثمانية أيام بعد وفاته

أخبارنا المغربية :

كشفت شكاية موجهة إلى مسؤولي عمالة إقليم الحاجب، واقعة مثيرة تتجلى في استصدار رخصة بناء باسم شخص متوفى قبل مدة، وذلك من أجل تشييد بناء فوق قطعة أرضية معدة للسكن، مساحتها تفوق ألف متر مربع، واقعة بجماعة آيت يعزم بمنطقة أكوراي بإقليم الحاجب. 

وتشير رخصة البناء، والموقعة من طرف النائب الأول لرئيس الجماعة المذكورة، بتاريخ 7 مارس الماضي، إلى منح شخص يدعى عبد السلام ازراك رخصة بناء لتسوية إسطبل وبناء طابق سفلي في العقار المذكور، وفق ما أوردته يومية "الاخبار" في عدد الخميس.

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