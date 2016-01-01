هكذا رد بنكيران على العماري بعد اتهامه بكراء طائرة خاصة من أجل التنقل في المهام الرسمية
بواسطة 11 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا ينفي فيه على صحة الاتهامات التي وجهها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إليه بخصوص اكتراء بنكيران لطائرة خاصة من أجل التنقل في المهام الرسمية خارج المغرب، وصرفه لأزيد من 30 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح بلاغ لرئيس الحكومة أن “أغلب مأمورياته خارج الوطن تمت بواسطة طائرة خاصة صغيرة وضعها الملك محمد السادس رهن إشارته، كما جرى العمل بذلك بالنسبة لجميع الوزراء الأولين السابقين”.
وأفاد البلاغ أنه في الحالات الأخرى، دأب رئيس الحكومة على التنقل على متن الخطوط الجوية العادية مع عموم المواطنين”.
وأضاف البلاغ أنه “نقيض المعطيات الكاذبة والمغرضة التي سيقت بشأن توفر رئيس الحكومة على صندوق خاص تفوق اعتماداته السنوية 20 مليون درهم وتصرفه فيه بعيدا عن أي رقابة، يتعين التأكيد أن الأمر يتعلق ببند قار محدث منذ عقود بميزانية رئيس الحكومة تحت مسمى “الأموال الخاصة لمهمات مختلفة” والذي يبلغ معدل الاعتمادات المالية السنوية المرصودة في إطاره 15 مليون درهم، ويندرج ضمن مشروع ميزانية رئيس الحكومة التي تخضع لمناقشة ومصادقة البرلمان”.
وكشف البلاغ أن اعتمادات هذا البند توجه على الخصوص إلى تحمل نفقات مختلف الأنشطة الرسمية، سواء تعلق الأمر بمأموريات خارج الوطن، أو استضافة وفود الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة زيارات العمل الرسمية واجتماعات مختلف اللجن الثنائية، وأن لا علاقة لهذا البند مطلقا بتحمل نفقات خاصة كما يمكن أن يفهم من الادعاء المغرض.
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