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سابقة: تجمع انتخابي يتحول إلى مظاهرة احتجاجية ضد هذا المترشح

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

تحول تجمع انتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى مظاهرة احتجاجية ومناسبة لتوجيه وابل من الشتائم والاتهامات إلى وكيل لائحة الحزب، حسن بوهريز، ابن البارون محمد بوهريز، المنسق الجهوي للحزب بطنجة، في سابقة من نوعها.

و في التفاصيل تقول يومية المساء، أنه في أول تجمع انتخابي له، الثلاثاء الماضي، وجه مئات المواطنين اتهامات قاسية إلى بوهريز، وهي اتهامات تتعلق بملفات كثيرة يتداولها الطنجاويون، من بينها قضايا أراض وتجزئات.

 كما رفع المحتجون في وجه حسن بوهريز الاتهامات التي وردت ضد والده محمد بوهريز، في التقرير الدولي الشهير حول التهريب وتجارة المخدرات الذي صدر أواسط تسعينيات القرن الماضي.

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1 | مواطن
غادي اخسرو عليه واحد التحقيق ، سيظهر على الجراءد .كيما العادة.كيف سمح ان يتم قبول ترشيحه؟
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 07:46
2 |
فهم تسطا و الله بسبب هذه الكائنات الطفيلية أصبح المغربلد العجائب بدون منازع
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 08:04
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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