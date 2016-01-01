هذا هو موقف جماعة العدل و الإحسان حول خطب الجمعة الموحدة
أخبارنا المغربية
وجدت جماعة العدل و الإنسان فرصة جديدة لانتقاد سياسات "المخزن" بخصوص الانتخابات التي ما فتئت تدعو إلى مقاطعتها، و وجهت سهامها هذه المرة إلى وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، خاصة بعدما ألزمت هذه الأخيرة خطباء المساجد بتناول موضوع الانتخابات التشريعية في خطعبهم اليوم الجمعة.
و أشارت الجماعة عبر مقال منشور بموقعها الرسمي، أن وزارة الأوقاف جعلت من المساجد منصة لإطلاق صرخات الخطباء في وجوه المصلين الذين حضروا لأداء الفريضة الأسبوعية، وتعبئتهم للهبوب إلى مراكز الاقتراع لأداء "واجبهم الوطني" بالإدلاء بأصواتهم في مهزلة الديمقراطية المزيفة، وتخويفهم من العقاب الأخروي لمن يكتم الشهادة ويتخلف عن مسؤوليته.
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