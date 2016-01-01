مظاهرات احتجاجية بمختلف أقاليم المملكة اليوم للتنديد بإصلاح التقاعد

أخبارنا المغربية

خرج عدد من الموظفين والأساتذة والمعطلين والمتقاعدين في مختلف الأقاليم للإحتجاج أمام الولايات وعمالات الأقاليم للتنديد تمرير الحكومة السابقة لقوانين إصلاح خطة التقاعد.

و تأتي هاته الخطوة استجابة للدعوة التي وجهتها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، و ذلك للاحتجاج على إصلاح التقاعد و المطالبة بإلغاء أجور ومعاشات البرلمانيين والوزراء، وكذا للتنديد بالقمع الذي طال المحتجين في مسيرة يوم 2 أكتوبر بالرباط.

كما دعت التنسيقية إلى خوض تظاهرات احتجاجية على مستوى عدد من الأقطاب الجهوية في المراكز التالية: طنجة، فاس، الدار البيضاء، أكادير يوم 23 أكتوبر على الساعة 11 صباحا.

كما ستخوض التنسيقية إضرابا وطنيا في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، مع تنظيم مسيرة وطنية ثالثة لم يحدد بعد موعدها.