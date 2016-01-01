الاستقلال يرد على اتهامات "الضو" بالاعتداء عليها ويقدم روايته لما وقع

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

نشر القيادي بحزب الاستقلال عبد الغني لحلو بيانا رسميا يوضح من خلاله موقف حزب الاستقلال من الاتهامات التي وجهتها للحزب الصحافية بشرى الضو والتي ادعت أنها وطاقمها تعرضا للاعتداء من طرف مسؤولين استقلاليين بمقر الحزب بالرباط.

القيادي الاستقلالي نفى جملة وتفصيلة ما قالته الضو مؤكدا من جهته أنها لم تحصل على إذن بالتصوير لكنها تحدت قرار الحزب وقامت باستفزاز بعض العاملين فيه ليتكهرب الموقف وهو الأمر الذي استغله المصور الذي بدأ في تسجيل ما يقع.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان :

نشرت السيدة بشرى الضو ادعاءات مغلوطة واكاذيب مضللة تدعي فيها أنها تعرضت لللعنف هي والمصور المرافق لها من قبل من قبل مسؤولين بمقر الحزب يوم السبت الماضي. والحقيقة أن هذه السيدة هي التي بادرت إلى إهانة الحارس عندما سألها عن سبب زيارتها قائلة انت غير عساس ماشي شغلك وانا صحافية.صحافية.وبدات تصرخ في وجهه عندما قال لها لا تدخلي المقر حتى يأتي المسؤول واصرت على تحديه

وتدخل اثنين من الموظفين خرجوا من ماكتبهم بعدما تعالى صراخ هذه السيدة ووسبابهاو طلبا منها بهدوء ما إذا كان لديك موعد مع أحد قيادي الحزب. وفي هذه اللحظة بدأ المصور في تصويرهم مما أثار استفزازهم

و طالبو إلا تقوم بتصويره

وأمام تحديها لهم أصروا أن يمنعوها من ولوج المقر

قبل أن يتم المناداة علي حيث حاولت تهدئة التشنج الذي وقع . إلا أن هذه السيدة استمرت في السب والقذف بكلمات نابية.

وعليه أود التوضيح أنها ليست المرة الأولى التي تقتحم هذه السيدة مقر حزب الاستقلال وتدخل مكتب اللجنة التنفيذية بدون إذن ودون أدنى لياقة في تحدي صارخ الأعراف المهنية وأخلاقيات المهنة وفي تعدي صارخ ايضا على الخصوصية. وعوض البحث عن الخبر فهي تلجأ إلى أساليب الاستفزاز والمناورة والتصابي ولا يسعني إلا أن استنكر ادعاءات هذه السيدة الكاذبة. وأؤكد أن حزب الاستقلال له حرمته كما للبيوت حرمتها لا ينبغي التعدي عليها من طرف أي كان . والولوج الى مكتب الأمين العام ومرات الحزب بدون إذن، والتعدي على الخصوصية تحت يافطة حرية الصحافة