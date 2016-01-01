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مؤثر: صورة أطفال يبكون على هدم السلطات لمنازلهم تهز الفايسبوك

بواسطة أخبارنا المغربية 57 دقيقة مضت
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مؤثر: صورة أطفال يبكون على هدم السلطات لمنازلهم تهز الفايسبوك

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تعود لأطفال منهم من يحمل محفظته الدراسية ،وهم يبكون على أنقاض منازلهم التي هدمتها السلطات المحلية فجر اليوم الثلاثاء بحي المسيرة 2 ببني ملال.

فايسبوكيون عبروا عن غضبهم من المساطر المعقدة التي تفرضها السلطات في مجال البناء والتعمير ، وهي التي تدفعهم الى بناء منازلهم بشكل عشوائي.

وكانت السلطات ببني ملال قد هدمت ازيد من 20 منزل واساسات في طور البناء ، وخلف تدخل القوات العمومية اصابات في صفوف المحتجين الذين قاوموا قرار الهدم ، كما اصيب عدد من افراد الامن .

 

 

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