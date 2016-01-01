لن تصدق : هذا أول ما قام به مترشح عقب إعلان فوزه بمقعد برلماني ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
وقد حصلت لائحة حزب الاتحاد الدستوري على أزيد من 12280 صوت وهو رقم مشرف للحزب بالدائرة.
على طريقة الأطفال الصغار الذين يسارعون إلى اقتناء ملابس العيد فرحا بقدومه ، انتقل الشاب رضوان عن حزب الاتحاد الدستوري مباشرة بعد إعلان فوزه بأحد المقاعد البرلمانية الستة المتنافس عليها بدائرة الجديدة ، إلى مدينة الدار البيضاء من أجل اقتناء " السلهام المخزني " من " قيسارية الحبوس " الشهيرة ، حيث عمد إلى نشر صوره بلباسه الجديد فرحا بهذا المقعد ، و هو ما أثار سخرية فيسبوكيين تابعوا هذه الصور باستغراب شديد .
يذكر أن البرلماني رضوان مهذب عن حزب الاتحاد الدستوري ، فاز بما مجموعه 12280 صوت عن دائرة الجديدة .
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