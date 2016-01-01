فضيحة بالفيديو..تلاميذ وأولياءهم يحتجون أمام مديرية التعليم ويفضحون تلاعبات خطيرة بمليون محفظة ويستنجدون بالملك

أخبارنا المغربية : جمال مايس

سبق ل"أخبارنا" أن نشرت فيديو صادم يفضح تلاعبات في عملية مليون محفظة ، ويحكي عن الجودة الرديئة للمحفظات التي تمزقت في الأسبوع الأول من تسليمها للتلاميذ ، ويبدو أن الأمور ليست على ما يرام رغم أن المديرية الاقليمية للتعليم أكدت أنها سلمت جميع الكتب واللوازم التي تدخل في اطار عملية مليون محفظة .

وعكس ذلك ،فصباح اليوم الأربعاء قام عدد من التلاميذ والتلميذات وأولياءهم ،ينحذرون من حي ايت تسليت ببني ملال ، بتنظيم مسيرة احتجاجية توقفت أمام المديرية الاقليمية للتعليم بالمدينة ، واستنكروا اقصاءهم من توزيع الكتب المدرسية ، وفجروا فضيحة من العيار الثقيل ،عندما رفعوا محفظات فارغة بها لوحة ودفتر من فائة 24 ورقة ، وأكدوا أن تلك هي مليون محفظة ، ورفعوا شعارات مستنكرة "المحفظة هاهي والكتب فينا هما" .

الاباء أكدوا أن الملك محمد السادس حريص على أبناء شعبه ،لكن للاسف المسؤولين لم يقوموا بتوزيع العملية على الجميع وأعطوا لبعض التلاميذ ،وحرموا الاخرين .

ومن بين مطالب المحتجين أيضا اعادة النظر في المدرسة المهترئة ،والمراحيض ،والسقف الذي يقطر بالماء خلال موسم الشتاء ، ناهيك عن الاكتظاظ الكبير.

ومن جهة ثانية استقبل النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بعض المحتجين وفتح معهم الحوار ،ووعدهم بحل المشكل في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن عملية مليون محفظة نظمتها هذه السنة وزارة الداخلية ، وهي العملية التي لقيت انتقادا واسعا في صفوف الاباء ، بسبب رداءة المستلزمات ومنح بعض التلاميذ فقط الكتب واللوازم المدرسية .