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ساكنة تطوان تحتج ضد الانقطاع المتكرر لماء الشرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ساكنة تطوان تحتج ضد الانقطاع المتكرر لماء الشرب

أخبارنا المغربية 

شهد شارع محمد الخامس، و بالضبط على مستوى ساحة "بريمو" بتطوان، وقفة احتجاجية نظمتها ساكنة المدينة، احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب.

و رفع المحتجون شعارات تحمّل مسؤولي تطوان سوء التدبير الخاص بقطاع ماء الشرب نظرا لوجود 3 سدود مجاورة لتطوان.، مطالبين بالتدخل لوقف الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب منذ أزيد من أسبوع. 

كما عبر العديد من التجار وأصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي والمخابز في الوقفة الإحتجاجية المنظمة اليوم أنهم مهددون بالإفلاس بسبب الإنقطاعات المتكررة للمياه.


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