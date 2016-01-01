السلفيون المغاربة يتعاطفون مع "الداعشيات" المعتقلات ويقررون الاحتجاج

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

من المرتقب أن تنظم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين غدا الجمعة وقفات إحتجاجية في عدد من المدن المغربية ، وذلك في خطوة استنكارية لما اعتبروه "منعرجا خطيرا" دخله ملفهم بعد اعتقال 10 متهمات بالانتماء لداعش من بينهن 7 قاصرات.

وجاء في بيان رسمي للجنة أن هذه الوقفات الاحتجاجية سيتم تنظيمها من أجل “توعية الرأي العام بحقيقة هذه الاعتقالات” .

للإشارة فإن وزارة الداخلية كانت قد أكدت في وقت سابق وجود أدلة على ارتباط المعتقلات بتنظيم داعش وعزمهن تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة تزامنا مع الاستحقاق الانتخابي.