الرئيسية | قضايا المجتمع | بالفيديو: طلبة القنيطرة يستنجدون بالرباح بعد محاصرتهم بالفيضانات

بالفيديو: طلبة القنيطرة يستنجدون بالرباح بعد محاصرتهم بالفيضانات

بواسطة أخبارنا المغربية 9 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو: طلبة القنيطرة يستنجدون بالرباح بعد محاصرتهم بالفيضانات

أخبارنا المغربية 

عرفت مدينة القنيطرة صباح اليوم الخميس، تساقطات مطرية غزيرة، الأمر الذي أدى إلى فيضانات بشوارع المدينة، خاصة على مستوى جامعة ابن طفيل.

و وفق فيديو منتشر باليوتيوب، فإن بحيرة من المياه، تولدت بعد امتلاء الشارع المحادي للكلية بالأمطار، نتيجة اختناق بالوعات الصرف الصحي أمام المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كما يكشف أيضا عن بعض الطلبة وهم يتسلقون جدار المؤسسة ليشقوا مسلكا آمنا لهم.

و طالبت متحدثة بالفيديو بتدخل بلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز الرباح  لرفع الضرر عن الطلبة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات