بالفيديو: طلبة القنيطرة يستنجدون بالرباح بعد محاصرتهم بالفيضانات
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عرفت مدينة القنيطرة صباح اليوم الخميس، تساقطات مطرية غزيرة، الأمر الذي أدى إلى فيضانات بشوارع المدينة، خاصة على مستوى جامعة ابن طفيل.
و وفق فيديو منتشر باليوتيوب، فإن بحيرة من المياه، تولدت بعد امتلاء الشارع المحادي للكلية بالأمطار، نتيجة اختناق بالوعات الصرف الصحي أمام المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كما يكشف أيضا عن بعض الطلبة وهم يتسلقون جدار المؤسسة ليشقوا مسلكا آمنا لهم.
و طالبت متحدثة بالفيديو بتدخل بلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز الرباح لرفع الضرر عن الطلبة.
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