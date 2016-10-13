عشرات المغاربة الشيعة يتوجهون إلى كربلاء للمشاركة في احتفالات عاشوراء، جلهم من هذه المدينة

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت تقارير إعلامية أن عددا كبيرا من المغاربة المعتنقين للمذهب الشيعي قد حزموا حقائبهم وتوجهوا نحو كربلاء العراقية من أجل إحياء احتفالات عاشوراء "الدامية" .

وأضافت ذات التقارير أن هؤلاء المغاربة والذين يقارب عددهم 300 يشاركون حاليا في طقوس البكاء والندب حزنا على وفاة الإمام الحسين رضي الله عنه.

وحسب نفس المصدر، فإن جل أفراد البعثة ينحدرون من مدينة طنجة ، عاصمة الشيعة بالمغرب، بالإضافة إلى أفراد آخرين ينتمون للجالية المقيمة بالخارج.