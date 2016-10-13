عشرات المغاربة الشيعة يتوجهون إلى كربلاء للمشاركة في احتفالات عاشوراء، جلهم من هذه المدينة
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أفادت تقارير إعلامية أن عددا كبيرا من المغاربة المعتنقين للمذهب الشيعي قد حزموا حقائبهم وتوجهوا نحو كربلاء العراقية من أجل إحياء احتفالات عاشوراء "الدامية" .
وأضافت ذات التقارير أن هؤلاء المغاربة والذين يقارب عددهم 300 يشاركون حاليا في طقوس البكاء والندب حزنا على وفاة الإمام الحسين رضي الله عنه.
وحسب نفس المصدر، فإن جل أفراد البعثة ينحدرون من مدينة طنجة ، عاصمة الشيعة بالمغرب، بالإضافة إلى أفراد آخرين ينتمون للجالية المقيمة بالخارج.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (4 تعليق)
طقوس الجاهلية ! عوض الاشتغال على الصالحات
لبيس ما يصنعون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟