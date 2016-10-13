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عشرات المغاربة الشيعة يتوجهون إلى كربلاء للمشاركة في احتفالات عاشوراء، جلهم من هذه المدينة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عشرات المغاربة الشيعة يتوجهون إلى كربلاء للمشاركة في احتفالات عاشوراء، جلهم من هذه المدينة

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت تقارير إعلامية أن عددا كبيرا من المغاربة المعتنقين للمذهب الشيعي قد حزموا حقائبهم وتوجهوا نحو كربلاء العراقية من أجل إحياء احتفالات عاشوراء "الدامية" .

وأضافت ذات التقارير أن هؤلاء المغاربة والذين يقارب عددهم 300 يشاركون حاليا في طقوس البكاء والندب حزنا على وفاة الإمام الحسين رضي الله عنه.

وحسب نفس المصدر، فإن جل أفراد البعثة ينحدرون من مدينة طنجة ، عاصمة الشيعة بالمغرب، بالإضافة إلى أفراد آخرين ينتمون للجالية المقيمة بالخارج.

مجموع المشاهدات: 16196 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 تعليق)

1 | Ali
مستعدون لجلدهم داخل المغرب دون عناء التنقل إلى كربلاء
طقوس الجاهلية ! عوض الاشتغال على الصالحات
لبيس ما يصنعون.
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2016/10/13 - 10:20
2 | سعد الدين
البهتان
اين هي الدولة.اين هي السلطة من هؤلاء المجرمين.
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/10/13 - 10:27
3 | كرماوي
يجب طردهم من المغرب
الشيعة اين ماوجدوا إلا تجد القتل والخراب والحروب كل الدول الإسلامية التي توجد فيها الشيعة الروافض تجد المشاكل هم ولاؤهم لإيران وليس الدول التي يعيشون فيها على المغرب والمغاربة طرد هاؤلاء من بلدنا نحن دولة إسلامية مدهبنا المالكية وعندنا امير المومنين وليس ولاية الفقيه نحن لانريد من يفرق بين المغاربة ولانريد من يزرع الفتنة بيننا و
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2016/10/13 - 11:01
4 | عبد المجيد
السلام عليكم
لا حول ولا قوة إلا بالله.هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/10/13 - 11:10
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

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